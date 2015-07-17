ميدو لـ في الجول: هذا هو موعد الحديث عن الراحلين من الإسماعيلي

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي إنه لن يتم تحديد أو حتى الحديث عن اللاعبين الراحلين من الفريق إلا بعد لقاء الرجاء في كأس مصر.

ميدو تولى رسميا مهمة تدريب نادي الإسماعيلي خلفا لطارق يحيي بعد نهاية الدوري.

ويستعد الإسماعيلي بقيادة ميدو لخوض مشوار كأس مصر بمواجهة الرجاء يوم الأربعاء الموافق 22 من الشهر الجاري.

وقال ميدو لـ FilGoal.com عن مواجهة الرجاء في كأس مصر: "مباراة الكأس بروفة قوية للتعرف على إمكانيات لاعبي الفريق".

وأضاف " كلما زاد عدد مبارياتنا في كأس مصر سيكون أفضل من أجل الوصول إلى احتياجات الفريق من تدعيمات مقبلة".

وعن اللاعبين الراحلين من الإسماعيلي قال ميدو: "لن يكون هناك أي حديث عن الراحلين إلا بعد لقاء الرجاء".

وأتم "تم التعاقد مع عدد من اللاعبين سيكون لهم دورا من الفريق الموسم المقبل. وهناك آخرين في الطريق أيضا".

وكان محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي قد أكد إن كامل ملف التعاقدات الجديدة سيكون في يد ميدو. وهو من سيقرر كل شيء.