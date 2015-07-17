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مركز الملك سلمان للإغاثة: وصول 9 شاحنات مستلزمات طبية لليمن

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مركز الملك سلمان للإغاثة: وصول 9 شاحنات مستلزمات طبية لليمن مركز الملك سلمان للإغاثة: وصول 9 شاحنات مستلزمات طبية لليمن
أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية أن 9 شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية سيرها المركز قد وصلت الى محافظة مأرب.

وأوضح المتحدث الرسمى للمركز رأفت الصباغ فى تصريحات أمس الخميس أن المركز أشرف على تجهيز الشاحنات ووصولها إلى المستودعات ومخازن الأدوية بوزارة الصحة لمحافظة مأرب.

وبين الصباغ أن 5 شاحنات تحركت مساء اليوم متجهة إلى سئيون , مشيرا إلى أن العدد الإجمالى لما تحمله الشاحنات فى الدفعتين كليهما بلغ 145 طنا.

وأكد حرص المركز على القيام بواجبه تخفيفا لمعاناة الأشقاء فى اليمن الذى يعد استمرارا لما يقدمه المركز للإخوة فى اليمن.

فى سياق متصل اختتم المركز برنامج الإفطار والسحور للعالقين اليمنيين بمنفذ الوديعة على الحدود اليمنية ، والذى وزع خلاله أكثر من 186 ألف وجبة غذائية متنوعة .

وأوضح الصباغ أن البرنامج الذى استمر طوال شهر رمضان وزع وجبات إفطار وسحور متنوعة الغذاء من المأكولات والمشروبات والألبان والعصائر بما يعادل 6 آلاف وجبة فى اليوم للإخوة العالقين بمنفذ الوديعة بإشراف فريق مباشر ومتخصص من المركز عبر مكتب أقامه هناك لمتابعة البرامج الإغاثية للأشقاء اليمنيين العالقين فى المنفذ ، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبين أن البرامج المخصصة للعالقين ستستمر بعد العيد حتى انتهاء أزمة الأشقاء اليمنيين.
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مصر 365

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