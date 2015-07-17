' حظوظ بوجبا ستكون كبيرة للعب مع برشلونة في حالة واحدة '

(إفي): أكد مينو رايولا، وكيل أعمال لاعب كرة القدم الفرنسي بول بوجبا لـ(إفي)يوم الخميس أن حظوظ موكله للعب في برشلونة ستكون "كبيرة" حال فوز جوان لابورتا برئاسة البرسا من خلال الانتخابات المقررة يوم السبت.

ويعرف رايولا بالأنباء التي ترددت حول بوجبا في خضم انتخابات رئاسة البارسا، مبديا دهشته بالزيارة التي قام بها ألبرت سولر مدير الرياضات الاحترافية بنادي برشلونة إلى تورينو للتفاوض مع يوفنتوس لضم اللاعب.

وأوضح "لا أعرف ألبرت سولر. بدت لي الزيارة إلى تورينو سياسية، لالتقاط الصور. كانت زيارة غريبة للغاية. حماقة. أنا وباول خارج تورينو"، مشيرا إلى أن إدارة النادي في حاجة للحديث معه بشأن مستقبل النادي.

وأقر بعلاقاته الجيدة مع لابورتا، ومعرفته باهتمامه بضم اللاعب الفرنسي، لذا فقد اعتبر أن بوجبا ستكون له "حظوظ كبيرة" في الانتقال إلى البرسا حال فوز لابورتا بالانتخابات.

وأضاف "أولا سيكون عليه التفاوض معي وبعدها مع يوفنتوس، ولكن الأمر ممكن"، مشددا على أن استراتيجية برشلونة بارسال سولر إلى تورينو "معقدة".