أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' حظوظ بوجبا ستكون كبيرة للعب مع برشلونة في حالة واحدة '

Google+ Print
' حظوظ بوجبا ستكون كبيرة للعب مع برشلونة في حالة واحدة ' ' حظوظ بوجبا ستكون كبيرة للعب مع برشلونة في حالة واحدة '

(إفي): أكد مينو رايولا، وكيل أعمال لاعب كرة القدم الفرنسي بول بوجبا لـ(إفي)يوم الخميس أن حظوظ موكله للعب في برشلونة ستكون "كبيرة" حال فوز جوان لابورتا برئاسة البرسا من خلال الانتخابات المقررة يوم السبت.

ويعرف رايولا بالأنباء التي ترددت حول بوجبا في خضم انتخابات رئاسة البارسا، مبديا دهشته بالزيارة التي قام بها ألبرت سولر مدير الرياضات الاحترافية بنادي برشلونة إلى تورينو للتفاوض مع يوفنتوس لضم اللاعب.

وأوضح "لا أعرف ألبرت سولر. بدت لي الزيارة إلى تورينو سياسية، لالتقاط الصور. كانت زيارة غريبة للغاية. حماقة. أنا وباول خارج تورينو"، مشيرا إلى أن إدارة النادي في حاجة للحديث معه بشأن مستقبل النادي.

وأقر بعلاقاته الجيدة مع لابورتا، ومعرفته باهتمامه بضم اللاعب الفرنسي، لذا فقد اعتبر أن بوجبا ستكون له "حظوظ كبيرة" في الانتقال إلى البرسا حال فوز لابورتا بالانتخابات.

وأضاف "أولا سيكون عليه التفاوض معي وبعدها مع يوفنتوس، ولكن الأمر ممكن"، مشددا على أن استراتيجية برشلونة بارسال سولر إلى تورينو "معقدة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع