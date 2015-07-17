تقرير – ريال مدريد وبورتو يرغبان في ضم يورينتي

يرغب ريال مدريد وبورتو في الظفر بخدمات المهاجم الإسباني ولاعب يوفنتوس فيرناندو يورينتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما أفادت صحيفة "أبولا" البرتغالية فإن يورينتي في طريقه للخروج من البيانكونيري بعدما تعاقد الفريق مع باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش.

ولكن ذكر تقرير الصحيفة البرتغالية أن بورتو يعد هو الأقرب للظفر بتوقيع لاعب أتليتك بلباو السابق في ظل رغبة مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجيري في عقد صفقة تبادلية بضم لاعب الفريق البرتغالي أليكس ساندرو.

فيما أفادت صحيفة "أس" الإسبانية في السياق ذاته أن ريال مدريد يود ضم يورينتي بناء على رغبة من المدرب رافائيل بينيتث الذي يود اللعب بطريقة 2-4-4 مع وجود جاريث بيل في دور هجومي أكبر خلال الموسم المقبل بدلا من اللعب كجناح.