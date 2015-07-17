أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير – ريال مدريد وبورتو يرغبان في ضم يورينتي

Google+ Print
تقرير – ريال مدريد وبورتو يرغبان في ضم يورينتي تقرير – ريال مدريد وبورتو يرغبان في ضم يورينتي

يرغب ريال مدريد وبورتو في الظفر بخدمات المهاجم الإسباني ولاعب يوفنتوس فيرناندو يورينتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما أفادت صحيفة "أبولا" البرتغالية فإن يورينتي في طريقه للخروج من البيانكونيري بعدما تعاقد الفريق مع باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش.

ولكن ذكر تقرير الصحيفة البرتغالية أن بورتو يعد هو الأقرب للظفر بتوقيع لاعب أتليتك بلباو السابق في ظل رغبة مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجيري في عقد صفقة تبادلية بضم لاعب الفريق البرتغالي أليكس ساندرو.

فيما أفادت صحيفة "أس" الإسبانية في السياق ذاته أن ريال مدريد يود ضم يورينتي بناء على رغبة من المدرب رافائيل بينيتث الذي يود اللعب بطريقة 2-4-4 مع وجود جاريث بيل في دور هجومي أكبر خلال الموسم المقبل بدلا من اللعب كجناح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع