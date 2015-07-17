شنايدرلين: يونايتد يريد الفوز بكل شيء

أجرى الفرنسي مورجان شنايدرلين الوافد الجديد لمانشستر يونايتد حوارا صحفيا بمناسبة قدومه للنادي ذكر فيه أن الفريق يريد الفوز بكل شيء بعد العودة لدوري أبطال أوروبا.

شنايدرلين كان واحدا من أربعة تعاقدات أجراها الهولندي لويس فان جال المدير الفني للشياطين الحمر مع باستيان شفاينشتايجر وممفيس ديباي وماتيو دارميان وذلك استعدادا للموسم الجديد.

وقال شنايدرلين في حديثه خلال المؤتمر الصحفي"من الضروري أن ينهي الفريق موسمه في المراكز الأربعة الأولى، بل من المفترض أن يتوج بلقب الدوري".

وأضاف الفرنسي"يمكنك أن ترى جودة اللاعبين في الفريق نحن مستعدون لتقديم أفضل ما لدينا في الدوري ثم التركيز على دوري الأبطال لأن هدفنا بمنتهى البساطة هو الفوز بكل شيء".

شنايدرلين كان قد أمضى مع فريقه القديم ساوثامبتون 7 سنوات بين دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة في تجربة جعلته أقوى وأكثر استعدادا للتحدي القادم مع يونايتد.

وأكمل"بالنظر للخلف فالهبوط للدرجة الثالثة أفادني كثيرا وأنا لاعب صغير جعلني ألعب بشكل أقوى وأنظر لنفسي في المرآة لأرى كيف أتطور. جعلني أدرك أنني لا أريد العودة إلى هناك".

وأتم"لقد كان أفضل شيء ممكن حدوثه جعلني أرغب في العمل بجدية أكثر وهذا ما فعلت".