تقارير - الضربة المنتظرة .. عرض ضخم من أرسنال لريال مدريد لأجل ' هدف فينجر الأساسي '

ضربة منتظرة في سوق الانتقالات قد تقلب طاولة الدوري الإنجليزي والأسباني والسبب أرسنال وريال مدريد وآرسين فينجر وكريم بنزيمة.

سوق أرسنال شهد التدعيم المثالي بجلب بيتر تشك حارس تشيلسي. ولكن ما زالت صفوف المدفعجية ناقصة.

كريم بنزيمة هو الضربة المنتظرة لأرسنال. الذي قد يجعل أرسنال منافس قوي على الدوري الإنجليزي.

وخرجت صحيفة (ذا صن) الإنجليزية لعدد يوم الجمعة بتقارير تشير إلى استعداد أرسنال لدفع 40 مليون باوند من أجل التعاقد مع بنزيمة.

موقف بنزيمة

ومن جانبها أشارت العديد من التقارير الإسبانية إن بنزيمة بالفعل رفض عرضين من أرسنال هذا الأسبوع.

ولكن هذا كله لا يستبعد انتقاله إلى أرسنال.

وأشار الصحفي الإسباني لوكا ماتيتشي إن وكيل أعمال بنزيمة يتواجد في الوقت الحالي في لندن من أجل التفاوض حول إمكانية ضم اللاعب إلى أرسنال.

الهدف الأساسي

ويعد كريم بنزيمة هو الهدف الأساسي لآرسين فينجر في سوق الانتقالات الصيفية حسبما أشار الصحفي الإسباني كيكي مارين.

وأشار الصحفي الإسباني إن فينجر لدية أهداف أخرى في مركز خط الهجوم ولكن الهدف الأساسي له هو بنزيمة.

وعلى الجانب الأخر اعتمد رافايل بينيتث المدير الفني لريال مدريد على جاريث بيل كمهاجم صريح خلال مران الملكي الأول.

وقد ينتظر فينجر للأيام الأخيرة من سوق الانتقالات لأجل جلب بنزيمة مثل ما حدث مع ميسوت أوزيل.