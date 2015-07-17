جيجز: يجب أن نتبع طريقة فيرجسون .. لا يمكن أن نسقط في البدايات مجددا

لا ينبغي لمانشستر يونايتد أن يحقق بداية غير جيدة خلال الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي إذا ما أراد الفوز بلقب المسابقة في النهاية عكس ما حدث خلال الموسم الماضي.

وجمع مانشستر يونايتد 13 نقطة من أصل 30 ممكنة بعد خوض أول 10 مباريات خلال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي مما أثر على مسيرة الفريق حتى استطاع التعافي وإنهاء الموسم في المركز الرابع.

ونجح الشياطين الحمر في ضم مورجان شنايدرلين، باستيان شفاينشتايجر، ممفيس ديباي، وماتيو دارميان في إطار تدعيم صفقات الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وتحدث أسطورة يونايتد لصحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" قائلا:"لقد رأيتهم تشيلسي يحقق بدايات جيدة خلال السنوات الماضية، ويجب علينا أن نغير من طريقة تفكيرنا وأن لا نحقق بداية بطيئة لموسمنا".

وتابع"كل المنافسين لنا سيكونون على أتم الاستعداد للموسم الجديد لذا يجب أن نحقق بداية جيدة، لا يمكن لنا أن نجمع 13 نقطة من 30 مرة أخرى".

وأضاف"سير أليكس فيرجسون تحدث عن هذا الأمر في الماضي، لا يمكن أن تتمنى أن تتعافى في وسط الموسم بعد بداية غير جيدة، يجب أن يكون الفريق مستعدا من أول يوم، هذا ما ينبغي علينا فعله".