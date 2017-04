Arnold Schwarzenegger يعود الى الصالات العربية

تشهد الصالات العربية منافسة بين فيلمين كل محبي السينما بانتظارهما وهما الفيلم الكرتوني Minions والجزء الخامس من سلسلة أفلام الأكشن Terminator. فيما يلي لمحة سريعة عن هذين الفيلمين اللذين يبدأ عرضهما في أول أيام عيد الفطر السعيد وكل عام وأنتم بخير.

Minions

لا شك أن الأرقام التي سجلها فيلم Minions في أول خمسة أيام من عرضه في الصالات العالمية جعلت منه الفيلم الكرتوني الذي جمع أعلى الإيرادات في تاريخ السينما بعد أن حصد 433.2 مليون دولار وهذا مؤشر إيجابي يدلّ بأن الفيلم سيتخطى المليار دولار إيرادات في الأسابيع المقبلة. فيلم Minions يعتبر باللغة الإنكليزية spin-off لسلسلة الأفلام الكرتونيةDespicable Me أي أنه فيلم خاص ومرتكز على شخصية ظهرت في السلسلة المذكورة. إذاً الشخصيات الظريفة الصفراء هي بانتظاركم وبانتظار أولادكم في الصالات فلا تفوّتوا عليكم فرصة مشاهدة مغامرة جديدة مليئة بالمواقف المضحكة والمسلية سيستمتع بها الصغار والكبار معاً.

Minionsيعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ومصر ولبنان.

Terminator: Genisys

بعد السلسلة التلفزيونية غير المقنعة وبعد جزء رابع ضعيف بعنوان Terminator Salvation وغير شبيه بهذه السلسلة، كل آمال الجمهور العربي موجهة هذا الأسبوع على فيلم Terminator: Genisys الذي من المفترض وبحسب الشركة المنتجة أن يطلق السلسلة مجدداً، وطبعاً العودة الى الجذور كانت ضرورية ولهذا الغرض أراد كتّاب السيناريو أن يشعر المشاهد بحنين الى السلسلة في نصف الساعة الأولى من مدة الفيلم والتي يمكن اعتبارها وكأنها نسخة جديدة للجزء الأول. ولكن فجأة عندما ننتقل الى الماضي كل شيء يتغيّر. هنا لا بد من الإشارة أن المشاهد سيشعر بنقص في مكان ما في السيناريو، ولكن في المقابل سيستمتع عندما يسمع الممثل Arnold Schwarzenegger يقول جملتيه الشهيرتين I'll be back و Come with me if you want to live. سؤال واحد يطرح نفسه بعد مشاهدة الفيلم الجديد وهو : هل الجزء الخامس أفضل من الأجزاء التي سبقت؟ الجواب أنتم تقررونه علماً أن المؤثرات البصرية كانت ضعيفة في بعض المشاهد. في النهاية أنا أكيد أن هذا الجزء سيستمتع به محبو السلسلة الذين اشتاقوا للممثل Arnold Schwarzenegger.

Terminator: Genisys يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ومصر ولبنان.