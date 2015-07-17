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نجوى كرم تكرر نفسها في كليب "بوسة قبل النوم"

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نجوى كرم تكرر نفسها في كليب "بوسة قبل النوم" نجوى كرم تكرر نفسها في كليب "بوسة قبل النوم"

الجمعة 17-07-2015 02:46

أطلقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم كليب أغنيتها الجديدة "بوسة قبل النوم" على حسابها الخاص في موقع "يوتيوب"، بعد أن نشرت قبل يومين برومو الأغنية.

الكليب الذي تم تصويره في كرواتيا، تضمن مشاهد الطبيعة الخلاّبة للبلد من أشجار ومساحات خضراء، بالإضافة إلى مشاهد صورتها كرم على ضفة نهر وأخرى على مرفأ أحد شواطىء البحر.

أما فكرة الكليب فلم تحمل أي جديداً، بل كانت تكراراً لمشهد سبق وظهرت فيه الفنانة في فيديو كليباتها السابقة، حيث أن الكليب لا يصوّر قصة معينة، ورأينا نجوى بعدة فساتين تغيّرها مع اختلاف المكان الذي تصوّر فيه المشهد، مع إطلالة خجولة لرجل يحاول التّقرب من نجوى عن طريق إعادة لها كتابها الذي أوقعته على الأرض.

يذكر أن كليب "بوسة قبل النوم" هو من إخراج فادي حداد، وهو ليس التعاون الأول لنجوى مع حداد. وكانت الفنانة قد شكرت في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" كل من ساهم في إنجاز الكليب.
يشار إلى أن أغنية "بوسة قبل النوم" من كلمات فادي مرجان وألحان وتوزيع علي حسون، إنتاج "LifestyleStudio".

نجوى كرم تطلق برومو أغنية "بوسة قبل النوم"

 

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