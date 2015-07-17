وسم #شهيد_الامارات_عبدالعزيز_الكعبي يتصدر ترند الإمارات

تصدر وسم #شهيد_الامارات_عبدالعزيز_الكعبي، ترند الإمارات، وشهد تفاعلاً مجتمعياً كبيراً منذ الساعات الأولى لإنشائه، حيث عبر المغردون عن تعازيهم، سائلين الله عز وجل أن يتقبل من وهب روحه فداء لإخوانه في اليمن شهيداً، داعين الله تعالى أن يلهم أهله وذويه وشعب الإمارات الصبر والسلوان.

وغرد الدكتور علي النعيمي مدير جامعة الإمارات «هكذا تختلط الدماء الزكية من إماراتية وسعودية ويمنية لتعطر أرض اليمن»، وقال حمد هلال البلوشي «وهب روحه الغالية في خدمة الواجب ضمن قوات التحالف لتحقيق بشائر_النصر_من_اليمن».

ودون خالد بن ضحي «وهب شهيد الإمارات عبد العزيز الكعبي روحه فداء إخوتنا في اليمن لنصرتهم على من سلبهم ارضهم إنا لله وإنا إليه راجعون»، وقال سيف كميدش «استشهد وهو على الجبهة يدافع عن عزة وطنه تحت راية الحق استشهد ليسطر بدمه اروع امثلة الوفاء للوطن وقادته».

تلبية النداء

وغرد أحمد سعيد «الإمارات تقدمه شهيداً مدافعاً عن دينه وأرضه، نعم نفخر بنضاله الشريف، وبرسالته السامية الإنسانية في سبيل الله»، ودون ماجد الهاملي «رحِم الله من قدم نفسه مُلبي نداء الوطن بكل اعتزاز وفخر وشجاعة حفاظاً على الوطن العربي وشرعية اليمن»، وتفاعل محمد سعيد «يسافر ليدافع عن تراب الوطن ولا يدري سيعود أم لا هؤلاء هم من يستحقون ان ندعي لهم ونذكرهم ونكّرمهم مدى الحياة».

وقال محمد النزر الفلاسي مغرداً «استشهاد البطل المحارب الوفي لـوطنه رحمك الله يا عبدالعزيز»، وتفاعل أحمد بن دلموك مدوناً «اللهم تقبله من الشهداء وارحمه وارفع درجته وبلغهُ الفردوس الأعلى يا رب العالمين وارزقنا وأهله الصبر والسلوان»، ودون بو خالد «شرف عظيم اللهم ارحمه وانزله منزلة الشهداء»، وغرد نايف العامري «وفاتك في رمضان كانت خدمة للدين والوطن وطاعة لولاة الأمر رحمك الله ورفع قدرك في جنته شرفتنا يا ابن الوطن البار»، وشاركت مانعة الاحبابي «تحتمي رؤوس الرجال فتنعقد على عواتقها المسؤولية والواجبات، ولنا في شهيد الامارات عبدالعزيز الكعبي مثالا حيّا على الرجال المخلصين أهل الأمانات».

شرف عظيم

ودونت شريفة «شرف عظيم اللهم ارحمه وانزله منزلة الشهداء»، وغرد أحمد الجسمي «اللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم تقبله في الفردوس الاعلى من الجنة»، وغرد عبدالله السلامي «اللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم تقبله في الفردوس الاعلى من الجنة»، وجاءت تغريدة راشد بن ناصر «أحسن الله عزاءنا في فقيدنا، وكفو بيت أخرج أسداً يذود عن حمى عرينه ويستشهد دفاعاً عن وطنه وتحت راية ولي أمره»، ودون حسن «الإمارات.. لم تكتف بنصرة اليمن من خلال المعونات، بل بأبنائها الأبرار».