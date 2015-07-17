«عبيد الحلو للتفوق العلمي» تكرم أوائل الثانوية

نظمت جائزة عبيد الحلو للتفوق العلمي حفلاً بقاعة قـصر المزهر، تم خلاله تكريم 34 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة، واستهدف الحفل تكريم أبناء الدولة أوائل الصف الثاني عشر، تحفيزاً لهم ودعماً لتوجهات الطلبة الإيجابية نحو تحقيق النجاح والتفوق، بما يمكنهم من الالتحاق بالتخصصات العلمية المطلوبة للتنمية المستدامة وسوق العمل.

وتأتي فكرة الجائزة انسجاماً مع اهتمامات عبيد محمد الحلو ،رحمه الله، بالعملية التعليمية، وما كان يوليه خلال حياته من متابعة حثيثة للطلبة الموهوبين، والمتفوقين، إذ تستهدف الجائزة بث روح المنافسة العلمية في أوساط الطلبة على مستوى الدولة، فيما تقضي ضوابطها بتكريم قائمة الحاصلين على المراكز الأولى من الطلبة التي تشمل الأول من كل قسم «العلمي والأدبي» من الطلبة المواطنين على مستوى كل إمارة، إضافة إلى تكريم الاوائل على مستوى ثانوية التكنولوجيا التطبيقية من المواطنين، ويحصل كل طالب من المكرمين على مكافأة نقدية قدرها 25 ألف درهم.

حس وطني

وأعرب مـروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم عن تقدير الوزارة لأسرة المغفور له بإذن الله، عبيد محمد الحلو الـتي تستكمل مشوار والدهما بتخصيص جائزة مالية قيمة، تتوافق في فكرتها وأهدافها مع اهتمام عبيد الحلو، بالعملية التعـليمية، وما كان يوليه خــــلال حـــياته مــن متابعة حثــيثة للطـــلبة المــبدعين والموهوبين، مشيراً إلى اعتزاز الـــوزارة برعايتها جائزة عبيد الحلو للتفوق العلمي، التي انطلقت العام الماضي بحس وطني رفيع المستوى، مستهـــدفة تكريم أوائل الصف الثاني عشر من أبناء الدولة، وذلك تحفيزاً لهم ودعماً لتوجهاتهم الإيجابية نحو تحقيق النجاح والتفوق.

شخصيات مجتمعية

وثمن الصوالح الشركات المجتمعية سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو من الشخصيات المجتمعية اهتمامهم بالشأن التعليمي الذي يساهم في دعم العملية التعليمية و ترسيخ مفهوم التكاتف من اجل تحقيق طموحات و اهداف قيادتنا الرشيدة في جعل تعليمنا نموذج تعليم من الطراز الاول يجعلنا في طليعة الدول.

وحث الصوالح الطلبة على بذل المزيد من الجهد من أجل إحراز النجاح ومواصلة طريق التفوق، الذي يقودنا بـــدوره إلى تحقيق الريادة في علوم العصر ومعارفه وتقنياته، مواكبة لما تطمح إليه دولتنا.

ومن جهتها ألقت الطالبة المتفوقة هند الكعبي كلمة بناء عن جميع الطلبة و الطالبات قائلة « إن حرص الشخصيات المجتمعية و دعمنا تعكس مدى فرحتنا كونهم وضعونا على الطريق الصحيح لاستكمال مسيره النجاح والتفوق وأن نكون الشباب المؤمن الذي سيعمل من اجل مجتمعه».

إبداع

ثمنت أسرة عبيد الحلو، للطلبة الأوائل استكمال مشوارهم التعليمي بنفس النجاح و التفوق، وخاصة ان العلم أرقى ما تمتاز به الأمم، وقالت الأسرة خلال كلمتها إن جائزة عبيد الحلو للتفوق العلمي جاءت لتحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات على التفوق العلمي، وتحقيق أعلى مجهود وعطاء نحو التميز، وبهدف بث روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب والطالبات في المستوى التعليمي، وإيقاظ روح الإبداع والابتكار لديهم.