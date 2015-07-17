أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

طحنون بن محمد يبحث علاقات الصداقة والتعاون مع السفيرة الأميركية

Google+ Print
طحنون بن محمد يبحث علاقات الصداقة والتعاون مع السفيرة الأميركية طحنون بن محمد يبحث علاقات الصداقة والتعاون مع السفيرة الأميركية

استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، مساء أمس الأول، بقصر سموه في مدينة العين، باربارا أليف، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها بالدولة، وتهنئة سموه بمناسبه شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

ورحب سمو الشيخ طحنون بن محمد بالسفيرة، وتبادل معها الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين بديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية