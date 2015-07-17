طحنون بن محمد يبحث علاقات الصداقة والتعاون مع السفيرة الأميركية

استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، مساء أمس الأول، بقصر سموه في مدينة العين، باربارا أليف، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها بالدولة، وتهنئة سموه بمناسبه شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

ورحب سمو الشيخ طحنون بن محمد بالسفيرة، وتبادل معها الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين بديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية.