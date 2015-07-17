وزير خارجية الجزائر يدعو إلى إنشاء مجلس أعمال مع كوريا الجنوبية

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى الجزائرى رمطان لعمامرة ضرورة إنشاء مجلس أعمال جزائري-كورى جنوبى يجمع رجال أعمال البلدين ويساهم فى تعزيز علاقتهما الاقتصادية.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك للعمامرة مع نظيره الكورى الجنوبى بون بيونج سى الذى يزور الجزائر حاليا، والذى أعرب خلاله الجانبان عن رغبتهما فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وأضاف الوزير الجزائرى "ينقصنا مجلس أعمال يجمع رجال أعمال من البلدين، وهذا يعد فرصة سانحة عندما يتعلق الأمر ببلد مثل كوريا الجنوبية التى كانت منذ بضع سنوات بلدا عضوا فى مجموعة الـ77، والتى دخلت فى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية باعتبارها القوة الاقتصادية العالمية الـ13"، معتبرا كوريا الجنوبية مثالا يحتذى به فى مجال الجهود التى يجب القيام بها و الإصلاحات التى يجب إنجازها.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الجزائر و كوريا الجنوبية، أكد لعمامرة أنها تشهد "درجة متقدمة من الثقة والصداقة، لاسيما منذ توقيع رئيسى البلدين على اتفاق شراكة استراتيجية سنة 2006 بالجزائر العاصمة".

من جهة أخرى، أوضح لعمامرة أن الحوار السياسى بين الجزائر وسول "ثابت وصريح"، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تتابع مشكلات بلدان أفريقيا والبلدان العربية، موضحا أن الجزائر تتابع باهتمام كبير تطور الاحداث فى المنطقة التى تقع فيها كوريا الجنوبية والتحديات التى تعرفها.

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