محلب يوجه ببدء ترميم المنازل المتضررة من انفجار قنصلية إيطاليا اليوم

قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف رئيس شركة المقاولون العرب، بإرسال فرق العمل، لبدء ترميم المنازل المجاورة لمقر القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة اليوم الخميس، والتى تأثرت جراء الحادث الإرهابى الذى وقع مطلع الأسبوع الجارى.

وعلى الفور اصطحب المهندس إمام عفيفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مجموعة من المهندسين والعمال فى مختلف التخصصات، وبدأوا العمل عقب الإفطار مباشرة، وقوبلوا بفرحة كبيرة من أهالى المنطقة، ودوت الزغاريد تعبيراً عن سعادتهم ببدء أعمال الترميم، وأكد لهم نائب رئيس الشركة أن لديه تكليفاً بأن تعود جميع منازلهم أفضل مما كانت.