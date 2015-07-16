"الزراعة": حديقة الأسماك استعدت للعيد بعرض 2000 سمكة فى البحيرة الملونة

قالت الدكتورة فاطمة تمام، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن حديقة الأسماك استعدت بعروض جديدة للأسماك الملونة بالبحيرة الملونة فى عيد الفطر، والتنسيق مع مرفق الإسعاف والمطافئ والأجهزة الأمنية، وزيادة عدد منافذ الدخول أمام الزوار لمنع التكدس، وعمل خطة تفصيلية لمواجهة الزحام والمحافظة على الحديقة وتزويد الحديقة بالتماسيح والمحنطات السمكية.

وأكد الدكتور عصام البطاوى، مدير حديقة حيوان الجيزة، والمشرف على الحدائق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حديقة الأسماك على أكمل استعداداتها لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز البحيرة الملونة التى تضم أكثر من 2000 سمكة من نوع "الكوى" بألوانها المتعددة منها الأحمر البرتقالى والأصفر والذهبى، حيث يصل طول بعض الأسماك لـ70 سم، ويمكن مشاهدتها أثناء عملية التغذية، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع حى الزمالك، ومرفق الإسعاف والمطافئ، وتجميل وتزيين الحديقة، وتطوير دورات المياه، وتطوير ملعب الأطفال الجديد.

وأضاف"البطاوى"، أنه تم تطوير جميع أحوض الأسماك النيلية والأفريقية وأسماك أنهار الأمازون التى تضم أنواعًا نادرة، بالإضافة إلى تطوير أحواض أسماك "الملاك الأمريكى والترسا والتماسيح" لزيادة إقبال الزائرين على الحديقة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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