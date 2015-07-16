محافظ سوهاج يوقف مدير الإنتاج الحيوانى عن العمل لسوء توزيع اللحوم

>قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إيقاف كل من مدير الإنتاج الحيوانى ومديرالشئون المالية والإدارية بمديرية الزارعة عن العمل لحين انتهاء التحقيق معهما بسبب سوء توزيع اللحوم على منافذ بيع اللحوم على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم بحيى غرب وشرق سوهاج لإزالة الاشغالات بشارع التحرير والتى شملت تفقد مديرية الزراعة للأطمئنان على مدى تقديم الخدمات من خلال منافذ بيع اللحوم بالمديرية.

وأصدر المحافظ قرار بإشراف السكرتير العام المساعد ومسئولى المحافظة على منافذ بيع اللحوم من أجل تحقيق العدالة فى التوزيع ووصولها إلى من يستحق، كما تفقد المسرح الرومانى للاطمئنان على سير التجهيزات والترتيبات النهائية لإقامة الحفلات والأمسيات الثقافية، التى تنظمها الفرق الموسيقية والغنائية التابعة لقصر ثقافة سوهاج خلال الصيف.