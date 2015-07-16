أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو كوليسترولك عال فى رمضان.. 5 نصائح هتظبطهولك فى العيد

Google+ Print
لو كوليسترولك عال فى رمضان.. 5 نصائح هتظبطهولك فى العيد لو كوليسترولك عال فى رمضان.. 5 نصائح هتظبطهولك فى العيد
مرض الكولسترول من الأمراض التى قد يتعرض لها الإنسان بسبب تناوله للأطعمة الغنية بالدسم، كما أنه يتسبب فى الإصابة بأمراض القلب و الجلطات فى الجسم، ويصاب به الإنسان نتيجة لتراكم غير النافعة فى الدم، وهذا المرض يتطلب من المريض الاهتمام بنوعية الغذاء الجيد الذى يحد من ارتفاع نسبته.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن الغذاء السلم الصحى يحد من التعرض لأضرار مرض الكولسترول، ولهذا فإن هذا المرض علاجه الأساسى هو الطعام الجيد.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم الأطعمة التى تحافظ على نسبة الكولسترول وتحد من ارتفاعه، ومنها:
>1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالبرتقال والخس والخيار.
>2- الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، التى تساعد على تقوية المناعة وتحد من الإصابة بالأمراض المزمنة.

3- يمكنك استبدال أو التقليل من تناول اللحوم الحمراء والدجاج والإكثار من تناول الأسماك لأنها غنية بالأوميجا 3.
>4- استبدال السمنة بالزيوت الطبيعية .
>5- يمكنك تناول بعض المكسرات كاللوز والكاجو والبندق، لأنهم يخلصونك من ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم