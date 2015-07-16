لو كوليسترولك عال فى رمضان.. 5 نصائح هتظبطهولك فى العيد

مرض الكولسترول من الأمراض التى قد يتعرض لها الإنسان بسبب تناوله للأطعمة الغنية بالدسم، كما أنه يتسبب فى الإصابة بأمراض القلب و الجلطات فى الجسم، ويصاب به الإنسان نتيجة لتراكم الدهون غير النافعة فى الدم، وهذا المرض يتطلب من المريض الاهتمام بنوعية الغذاء الجيد الذى يحد من ارتفاع نسبته.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن الغذاء السلم الصحى يحد من التعرض لأضرار مرض الكولسترول، ولهذا فإن هذا المرض علاجه الأساسى هو الطعام الجيد.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم الأطعمة التى تحافظ على نسبة الكولسترول وتحد من ارتفاعه، ومنها:

>1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالبرتقال والخس والخيار.

>2- الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، التى تساعد على تقوية المناعة وتحد من الإصابة بالأمراض المزمنة.

3- يمكنك استبدال أو التقليل من تناول اللحوم الحمراء والدجاج والإكثار من تناول الأسماك لأنها غنية بالأوميجا 3.

>4- استبدال السمنة بالزيوت الطبيعية .

>5- يمكنك تناول بعض المكسرات كاللوز والكاجو والبندق، لأنهم يخلصونك من ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.