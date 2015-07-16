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السعودية: مستعدون لمواجهة إيران

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السعودية: مستعدون لمواجهة إيران السعودية: مستعدون لمواجهة إيران

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

أبدى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال لقائه مع نظيره الأمريكي جون كيري؛ عدم تأييده الإتفاق النووي مع إيران، بل وأعلن عن استعداد المملكة لمواجهة إيران.

وأعرب «الجبير» حسبما نشرت وكالة «سبوتنيك» عن أمل بلاده بقيام الإيرانيين باستخدام الإتفاق لتحسين الوضع الاقتصادي في إيران وليس للمشاريع الخطيرة في المنطقة. وأضاف أنه في حال تسببت إيران بالاضطرابات في المنطقة، فسوف تقوم المملكة بمواجهتها.

وكانت وكالة الأنباء قد أفادت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الرياض ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكنها أكدت على أهمية القيام بعمليات تفتيش شاملة وإعادة فرض العقوبات على إيران في حال عدم الامتثال.

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