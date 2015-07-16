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للنساء انتبهى: زيادة جرعة منشطات التبويض لا ترفع فرصك إنجابك

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للنساء انتبهى: زيادة جرعة منشطات التبويض لا ترفع فرصك إنجابك للنساء انتبهى: زيادة جرعة منشطات التبويض لا ترفع فرصك إنجابك
أرسلت قارئة تقول، أنها تعانى من تكيسات المبيض وضعف التبويض، وهى متزوجة منذ ثلاثة سنوات، ولم يحدث حمل إلى الآن، وتقول أن الطبيبة بدأت منذ عام ونصف،إعطائها منشطات التبويض، وفى الفترة الأخيرة قامت الطبيبة بمضاعفة الجرعة بصورة كبيرة جدا، وهو ما آثار قلقها.

وتسأل هل زيادة جرعة المنشطات يعمل على رفع فرص حدوث الحمل؟ وهل لها أضرار أخرى؟

ويجيب عن سؤالها الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والولادة قائلا:
>تناول منشطات التبويض هو أمر فى منتهى الحساسية، وعلى الطبيب الذى يصفه للمريضة أن يكون على وعى كاف لجميع الآثار السلبية التى تنتج عن هذا الدواء.

فتناوله يجب أن يكون بتنظيم ومواعيد محددة، كما تختلف جرعاته من حالة إلى أخرى، حتى لا يؤدى الأمر إلى التأثير سلبا على سلامة البويضات وإعاقة الحمل بصورة أكبر.

يوضح يواقيم أنه فى جميع الحالات، لا يجب الاستمرار على تناول تلك المنشطات لفترة تتجاوز الستة أشهر المتتالية، ويجب أن يلحقها فترة من الراحة لا تقل عن ثلاثة أشهر، يمكن بعدها إعادة تناول الجرعات مرة أخرى.

وبالطبع فتناول منشطات التبويض لعام كامل ونصف وبصورة متواصلة، أمرا يتطلب الحصول على قسط من الراحة والتوقف عن تناول المنشطات لفترة، بدلا من زيادة الجرعات هو خطوة فى غاية الخطورة وننصح المرأة باستشارة طبيب آخر.

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مصر 365