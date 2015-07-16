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بالصور.. شباب الفيروز يطوف جنوب سيناء ويبعث رسالة" سلام" للعالم

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بالصور.. شباب الفيروز يطوف جنوب سيناء ويبعث رسالة" سلام" للعالم بالصور.. شباب الفيروز يطوف جنوب سيناء ويبعث رسالة" سلام" للعالم
طاف شباب الفيروز حدود جنوب سيناء بداية من نفق الشهيد أحمد حمدى حتى منفذ طابا لإرسال رسالة سلام إلى كل السائحين فى العالم.

جاء ذلك فى مبادرة نظمتها جريدة "الفيروز" المتخصصة فى شئون سيناء ومدن القناة بمناسبة مرور عام على تأسيسها وبدأت الفعالية بزيارة النقط الحصينة برأس سدر وقرية الجندى وحمام فرعون ولقاء اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مدينة رأس سدر وإقامة إفطار جماعى بطور سيناء.

وزار الشباب اليوم خليج العقبة مرورًا بالأكمنة الأمنية ووزعوا الإفطار والمياه والعصائر على الجنود حتى وصلوا إلى آخر حدود وتناولوا الإفطار على شواطئ طابا.

وقال فايد صالح أحد شباب الفيروز: فوجئنا بجمال ومشاهد رائعة غى المناطق التى زرناها لأول مرة مشيرًا إلى أنهم زاروا معالم خليج السويس والعقبة مرورًا بالأكمنة التى وزعوا المياه والعصائر والإفطار على أفرادها لإشعارهم بأننا داعمون لهم وإننا جميعًا جنود فى جيش مصر مطالبًا كل شباب مصر بزيارة سيناء والمشاركة فى تنميتها.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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