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محمد رمضان يهدي فيلمه الجديد لعمر الشريف في أول أيام عرضه

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محمد رمضان يهدي فيلمه الجديد لعمر الشريف في أول أيام عرضه محمد رمضان يهدي فيلمه الجديد لعمر الشريف في أول أيام عرضه

الراحل عمر الشريف ومحمد رمضان

قبل ساعات من بدء موسم عيد الفطر السينمائي، الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من الأعمال التي تتنافس على حصيلة الإيرادات، قرر الفنان محمد رمضان أن يرد جزءاً قليلاً من دين الفنان العالمي الراحل عمر الشريف.
> فقد طلب رمضان من منتج فيلمه “شد أجزاء” أحمد السبكي ومخرجه حسين المنباوي أن يتم إهداء الفيلم إلى فقيد السينما المصرية والعالمية عمر الشريف، وأن تتم كتابة الإهداء على التتر الخاص بالفيلم، وهو ما استجاب له المنتج أحمد السبكي والمخرج أيضاً حسبما أعلن محمد رمضان.
> وتمنى رمضان أن يخرج الفيلم الذي يشارك في بطولته ياسر جلال ومحمد ممدوح ونسرين أمين، في صورة تليق بعمر الشريف الذي وصفه بأنه أبوه الروحي، معتبراً أن هذا الإهداء هو أقل ما يمكن تقديمه لصاحب الفضل عليه بعد الله.

ولعب الفنان الراحل دوراً كبيراً مع الفنان محمد رمضان، وذلك بعدما أشاد بأدائه من قبل، وهو ما يفتخر به رمضان كثيراً ويحرص في كل مناسبة على أن يتذكر تلك الكلمات التي كان لها مفعول السحر عليه.

ويطرح فيلم محمد رمضان مساء الخميس بدور العرض داخل وعدد من الدول العربية، حيث قرر منتجه أن يطرحه بـ 120 نسخة في معظم قاعات العرض، ويجسد فيه رمضان دور ضابط مباحث يتعرض لموقف يجعله مطارداً من قبل قوات الشرطة.

 

العربية.نت

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