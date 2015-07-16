بالصور.. محافظ الأقصر يشهد حفل لتكريم حفظة القران الكريم‎

شهد، محمد بدر محافظ الأقصر، حفل ختام مسابقة علي عبد العزيز العديسي لتكريم حفظة القران الكريم والمجودين وبراعم الأطفال بقصر ثقافة الأقصر بالعوامية، بحضور المهندس محمد علي عبد العزيز العديسي، والدكتور جمال فاروق الدقاق عميد كلية الدعوة الاسلامية بجامعة الأزهر، وقيادات الاوقاف والازهر الشريف، وجمع غفير من محفظي كتاب الله والأئمة والدعاة واهالي الاقصر.

واكد المحافظ خلال التكريم على ضرورة التحلي بمبادئ الدين الاسلامي السمح الذي يدعونا جمعيًا إلى حب الخير والتسامح وبذل الجهد في إنهاء واجباتنا والصدق في معاملاتنا فيما بيننا، معبرًا عن فخره بتكريم ابناء الأقصر المتميزين من حفظة القرأن الكريم وطلاب الثانوية العامة الاوائل، متمنيًا ان تخرج الأقصر اجيال وطلائع ورواد اوائل سواء من التعليم الازهري او العام حتى يصبحوا قدوة يحتذي بها، مؤكدا ان اهل الأقصر بهم وفيهم خير كثير.وتم خلال الحفل تكريم 65 من حفظة القرأن الكريم كاملاً بجوائز مادية وعينية فيما تم الاعلان عن جائزتي عمرة للفائزين بالمركز الاول والثاني وهما عبد الرحمن عبد الرازق ابو الوفا من نجع الشيخ سلطان بمدينة الطود ونحمدوه جمال صالح محمد من قرية البغدادي بمدينة البياضية، كما تم على هامش الحفل تكريم محافظ الاقصر وعميد كلية الدعوة ووكيل وزارة الاوقاف، وعدد من منظمي المسابقة وروادها الاوائل.

يشار إلى ان المسابقة تقام للعام الثالث علي التوالي حيث يتم الاعلان عنها سنويًا عقب شهر رمضان، وتبدا مرحلة التقديم تليها الاختبارات والامتحانات والتصفيات في مدة قدرها 7 اشهر.