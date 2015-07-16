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إحالة 13متهماً بإقتحام وحرق مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا للقضاء العسكري

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إحالة 13متهماً بإقتحام وحرق مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا للقضاء العسكري إحالة 13متهماً بإقتحام وحرق مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا للقضاء العسكري

محكمة

قرر المستشار أسامة عبد المنعم المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، في التحقيقات التي أجراها المستشار سعيد عبد الجواد مدير نيابة أبوقرقاص إحالة 13 متهماً إخوانيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري لإتهامهم بإقتحام وحرق مركز شرطة أبوقرقاص في القضية رقم 3382 جنايات أبوقرقاص لسنة 2014.

وكانت إدارة البحث الجنائي بأبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، برئاسة الرائد علاء جلال رئيس المباحث وتحت إشراف العقيد محمد عبد العظيم رئيس فرع البحث، قد ألقت القبض على 13 إخوانياً لإتهامهم بإقتحام وحرق مركز الشرطة في أحداث الشغب والعنف التي وقعت بمنتصف أغسطس قبل الماضي في أحداث فض رابعه، وهم حسين صلاح، وعبد الحميد صلاح، ومحمد عبد الفتاح، ومحمد شحاته، ومحمد عبد الحميد، ومحي الدين أحمد، وأحمد حسن، ومحمد نجيب، ومحمد أحمد، وصلاح أبو الفتوح، ونادي على، ومصطفى سيد، وخميس زيدان.

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