مدير مرور سوهاج: تحرير 990 مخالفة مرور بحملة على الطرق الزراعية والصحراوية

شنت إدارة المرور بسوهاج حملة مرورية أسفرت عن ضبط [625 ] مخالفة مرورية منها 200 مخالفة سحب تراخيص و214 مخالفة تصالح و9 مخالفات رادار و15 مخالفة عدم إستخدام حزام الأمان و9 مخالفات استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة و19 مخالفة حجز دراجات بخارية بدون لوحات ومخالفة تقاضى أجر أكثر من المقرر و4 مخالفات حجز سيارات بدون خط سير.

كما تم تحرير 154 مخالفة على نموذج 125 مرور وتم تحرير "165 " مخالفة الانتظار الخاطئ و"95 مخالفة بدون تسيير و "105" مخالفات بدون قيادة.

وقال العميد هشام عبد الصمد مدير إدارة المرور بسوهاج: "إننا مستمرون فى تنفيذ تلك الحملات بكل المراكز والمدن من أجل إعادة الانضباط للشارع.

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