أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مدير مرور سوهاج: تحرير 990 مخالفة مرور بحملة على الطرق الزراعية والصحراوية

Google+ Print
مدير مرور سوهاج: تحرير 990 مخالفة مرور بحملة على الطرق الزراعية والصحراوية مدير مرور سوهاج: تحرير 990 مخالفة مرور بحملة على الطرق الزراعية والصحراوية
شنت إدارة المرور بسوهاج حملة مرورية أسفرت عن ضبط [625 ] مخالفة مرورية منها 200 مخالفة سحب تراخيص و214 مخالفة تصالح و9 مخالفات رادار و15 مخالفة عدم إستخدام حزام الأمان و9 مخالفات استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة و19 مخالفة حجز دراجات بخارية بدون لوحات ومخالفة تقاضى أجر أكثر من المقرر و4 مخالفات حجز سيارات بدون خط سير.

كما تم تحرير 154 مخالفة على نموذج 125 مرور وتم تحرير "165 " مخالفة الانتظار الخاطئ و"95 مخالفة بدون تسيير و "105" مخالفات بدون قيادة.

وقال العميد هشام عبد الصمد مدير إدارة المرور بسوهاج: "إننا مستمرون فى تنفيذ تلك الحملات بكل المراكز والمدن من أجل إعادة الانضباط للشارع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365