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مصرع وإصابة اثنين فى مشاجرة بالمنصورة وأهل المتوفى يحرقون منزل القاتل

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مصرع وإصابة اثنين فى مشاجرة بالمنصورة وأهل المتوفى يحرقون منزل القاتل مصرع وإصابة اثنين فى مشاجرة بالمنصورة وأهل المتوفى يحرقون منزل القاتل
شهدت قرية طناح، التابعة لمركز المنصورة، وجودا أمنيا مكثفا بعد أن لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر فى مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة وإشعال أهل القتيل النار فى منزل القاتل.

وكانت البداية بتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بنشوب مشاجرة فى قرية "طناح" دائرة مركز المنصورة.

وأمر مدير الأمن بسرعة اتخاذ اللازم وانتقل رجال مباحث مركز المنصورة إلى مسرح الأحداث، وتبين لهم أن شخصا حرر المحضر رقم 6998 إدارى مركز المنصورة لسنة 2015 اتهم فيه عمه "عبد الرازق.ع" - 72 سنة عامل - وابنه "أحمد" - 40 سنة عامل - بالتعدى عليه، وحال عرض المتهمين على النيابة توجه ذويهما إلى أهل الشاكى وعاتبوهم وطلبوا منهم تنازله عن البلاغ.

ودخل الطرفان فى مشادة تطورت إلى مشاجرة انتهت فوفاة شخص وإصابة آخر، وفور علم أقارب المتوفى توجهوا إلى منزل المتهم وأحرقوه، وانتقلت القوات اللازمة برئاسة اللواء سمير الغريب نائب مدير الأمن مدعومة بمدرعة وميكروباص مدرع، وسيطرت على الموقف وضبطت الطرفين، ونقلت الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولى وحررت المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بتعيين خدمات لملاحظة الحالة الأمنية بالقرية.

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مصر 365