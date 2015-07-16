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مصرع 3 وإصابة 22 في حوادث سير متفرقه بالمنيا

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مصرع 3 وإصابة 22 في حوادث سير متفرقه بالمنيا مصرع 3 وإصابة 22 في حوادث سير متفرقه بالمنيا

16 يوليو 2015 | 9:09 مساءً

صورة أرشيفية

لقي ٣ أشخاص مصرعهم وأصيب ٢٢ أخرين في ٣ متفرقة علي الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا.
> تلقي اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطارًا يفيد إنقلاب ميكروباص على طريق الجيش الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الشيخ فضل ببني مزار، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ١٤ أخرين تم نقلهم الى المستشفى العام ببني مزار العام.
> وتلقى مدير الأمن إخطاراً أخر يفيد إنقلاب سيارة ملاكي على طريق رأس غارب الصحراوي الشرقي، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة ٤ أخرين تم نقلهم إلى المستشفي العام.
> فيما شهد طريق الجيش على الصحراوي الشرقي إنقلاب سياره ميكروباص مما أسفر عن إصابه ٤ إشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام ببني مزار وجاري إزالة أثار الحادث.

2015-07-16

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