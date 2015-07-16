4 نصائح للتخلص من الوزن الزائد فى العيد

مع شهر رمضان المبارك والاحتفال بالعيد يلاحظ الكثير من الأشخاص زيادة وزنهم بشكل ملحوظ، وذلك يرجع إلى تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالدهون، والتى تتسبب فى زيادة الوزن بشكل كبير.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة رهام مسلم أخصائية التغذية العلاجية، أن كثيرا من الأشخاص يخرجون من شهر رمضان يعانون من زيادة فى الوزن بشكل ملحوظ، وهذا يرجع إلى عدة أسباب أهمها قلة عدد وجبات الطعام فى شهر رمضان مما يتسبب فى انخفاض نسبة حرق الدهون فى الجسم.

وحول هذا تقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح للتخلص من الوزن الزائد فى العيد، ومنها:

>1- الإكثار من تناول الماء، وذلك عن طريق تقسيم 2 لتر على مدار اليوم.

>2- التقليل من تناول الكحك لأنه يتسبب فى زيادة الوزن.

>3- استبدال الحلويات بالفواكه الغنية بالألياف كالبرتقال والكيوى والأناناس والتفاح .

>4- ممارسة الرياضة يوميا تزيد من ارتفاع نسبة حرق الدهون فى الجسم.

>