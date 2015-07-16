لو أم لأول مرة "متخافيش" مغص طفلك حديث الولادة أمر طبيعى

يسبب مغص الأطفال خاصة حديثى الولادة الكثير من القلق للأمهات المتاعب والقلق خاصة لو كانت أم لأول مرة حيث ينتابها بعض الخوف والقلق على طفلها.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى الاطفال بالقصر العينى، إن المغص عند الأطفال عبارة عن شعور الطفل بالألم بالبطن بصورة متكررة ويصاحبها بكاء شديد خاصة عند حديث الولادة.

وتسكمل د. نهى قائلة "عادة يحدث المغص عند حديث الولادة ما بين فترة وأخرى خاصة أول 15 يوما من عمر الطفل وتستمر حتى شهر وإلى أن تبدا تقل بالتدريج عند أكتماله ست شهور.

وتتابع د. نهى قائلة: "تكرار المغص عند الأطفال حديثى الولادة أمر طبيعى نظرا لأنها مرحلة تطور الجهاز العصبى عند الرضيع وكذلك بداية تناوله لبن الرضاعة مع عدم تأهيل الجهاز الهضمى من قبل بالتالى يحدث عسر هضم وغازات".

وأضافت د. نهى قائلة يستمر مدة المغص عند الطفل الرضيع ما بين 10 دقائق إلى ساعة بصورة متقطعة متكررة.