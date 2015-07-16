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حملة Proof in Real Life لشباب دائم

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حملة Proof in Real Life لشباب دائم حملة Proof in Real Life لشباب دائم

الخميس 16-07-2015 15:00

في إطار الحملة التي أطلقتها Galderma تحت عنوان Proof in Real Life بإشراف الممثلة شارون ستون التي تبدي لأول مرة تأييدها لإجراءات جمالية، تم اختيار 10 توائم متطابقين للمشاركة في تحدٍّ فريدٍ من نوعه. وتلقى واحد من كل زوج علاجاً صمم خصيصاً من أجله استعملت فيه « Restylane Fillers » و « Restylane Skinboosters ». وكان هدف التحدي تسليط الضوء على جمال المشاركين الطبيعي وعلى الفرق الملحوظ الذي يحدثه العلاج في فترة قصيرة من الزمن.
ومن بين التوائم المشاركين: كيلي وستايسي، 38 عاماً؛ وجيمس وتوم مارتن، 37 عاماً. تلقت كيلي علاجاً للوجه والرقبة بـ« Restylane Skinboosters » على ثلاثة مراحل، لتحسين نوعيّة بشرتها وقامت أيضاً بجلسة علاج بـ« Restylane Fillers » ليستعيد وجهها ملاءة الشباب. وكذلك تلقى جيمس علاجاً بـ« Restylane Fillers » في منطقة الفك وتحت العين ليستعيد وجهه ملاءة الشباب.

يتكون « Restylane Skinboosters »من حامض الهيالورونيك ويعطى بواسطة حقن وهو علاج مبتكر أُثبِتَت فعاليته بفحوصات سريرية أكدت أنه يحسن مرونة الجلد ويقلل من خشونته ويعطي نتائج طويلة الأمد. وكما أكدت البيانات السريرية التي أثبتت سلامته وفعاليته، فإن « Restylane Skinboosters » يؤمن للجلد ترطيباً عميقاً ويحسن نوعيته بشكل عام ويجعل سطح الجلد أكثر سلاسة. بعد العلاج، تبدو البشرة أكثر ترطيباً وتصبح أشدّ وناعمة الملمس أكثر، كما أكد التوأمان بعد العلاج.

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سيدتي