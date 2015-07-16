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MAKE UP FOR EVER تشارك سيرين عبد النور في مسلسل "24 قيراط"

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MAKE UP FOR EVER تشارك سيرين عبد النور في مسلسل "24 قيراط" MAKE UP FOR EVER تشارك سيرين عبد النور في مسلسل "24 قيراط"

الخميس 16-07-2015 17:28

شاركت MAKE UP FOR EVER الممثلة اللبنانية الشهيرة الحائزة على جوائز، سيرين عبد النور مجدّداً في إنتاج مسلسل "24 قيراط". يُعرض المسلسل المؤلف من 30 حلقة خلال شهر رمضان المبارك حصرياً على قنوات OSN يا هلا وMTV. إلى جانب سيرين، يشارك في بطولة المسلسل الممثل السوري عابد فهد، والممثلة اللبنانية ماغي ابوغصن وتقلى شمعون والممثل اللبناني باسم مغنية وغيرهم.

نقلت MAKE UP FOR EVER عالم الجمال الإحترافي من وراء الكواليس الى أمام الكاميرا لتظهر نجمة المسلسل، سيرين، بإطلالة تتناسب مع القصة في جميع مراحلها. إستخدمت MAKE UP FOR EVER مجموعة أساس المكياج STEP 1 Primers، كريم الأساس MAT VELVET لضمان بشرة خالية من العيوب أمام الكاميرا وتحت ضوء النهار وSculpting Kit #3 لتحديد مثالي. أما لمكياج عيونها، فقد إستخدمت ظلال العيون ARTIST SHADOW وAqua Black الأساسيين لعينين ملفتتين. أما بالنسبة للشفاه، فقد إستخدمت أحمر الشفاه المطفي Rouge Artist Intense Lipstick رقم 4 باللون الزهري وهو المفضّل لدى سيرين.

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سيدتي