«حماس» في السعودية بقيادة مشعل بعد غياب 3 سنوات

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارٍة رسميٍة هي الأولى منذ ثلاث سنوات، تستغرق يومين.

وأشار بيان الحركة حسبما نشرت وكالة «سبوتنيك»: أن وفدًا من قيادة الحركة، يضم خالد مشعل وموسى أبو مرزوق وصالح العاروري، توجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة”.

بينما أوضح الموقع الإلكتروني لحركة حماس أن الوفد سيبحث خلال زيارته التي تستمر يومين، آفاق التعاون المشترك مع الرياض، وذلك خلال سلسلة لقاءات يجريها مع مسؤولين سعوديين”.

وتعتبر زيارة مشعل الأولى منذ تولي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة، كما أنها الزيارة الأولى له منذ يونية 2012.