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وزير الداخلية يهنئ وزير الأوقاف بعيد الفطر المبارك

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وزير الداخلية يهنئ وزير الأوقاف بعيد الفطر المبارك وزير الداخلية يهنئ وزير الأوقاف بعيد الفطر المبارك

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

بعث وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار ببرقية تهنئة لوزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاؤء ببرقية التهنئة :” يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب الأماني، سائلاً المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والتوفيق، ويسدد على طريق الحق جهودكم المخلصة لنشر سماحة الدين الحنيف، وإعلاء لقيم العدل والرحمة، لتنعم مصرنا الغالية بالأمن والسلام، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .. وكل عام وفضيلتكم بخير.”

 

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