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وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

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وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب

بعث وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار ببرقية تهنئة لشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاؤء ببرقية التهنئة :” يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لفضيلتكم ولعلماء الأزهر الشريف بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأماني بموفور الصحة ودوام التوفيق، سائلين المولى العلي القدير أن يسدد جهودكم المستنيرة لنشر صحيح الدين الحنيف، وإعلاء قيم العدل والحق لمواجهة الفكر المتطرف، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركات .. وكل عام وفضيلتكم بخير.”

 

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