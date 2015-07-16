عزت أبو عوف يتحدث عن حقيقة مرضه

أعرب الفنّان عزت أبو عوف عن استغرابه من الأخبار التي يتمّ تداولها عن إصابته بمرض عضال، بعد ظهوره في أحد الإعلانات الخيرية نحيلاً وقد فقد الكثير من وزنه.

وقال أبو عوف في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنه لا يعرف كيف يقبل بعض الأشخاص على ضميرهم نشر أخبار تتعلّق بالمرض وتساءل "هل المرض يتحمل أيضا الشائعات؟".

وأضاف "الحمد لله صحتي على ما يرام ولست مصاباً بمرض عضال أو خبيث كما قيل"، وأنهى كلامه قائلاً لمروّجي الشائعات "كان بإمكانكم أن تتحدّثوا عن دوري في مسلسل "ألف ليلة وليلة" مثلاً، لا أن تتحدثوا عن حالتي الصحيّة وتختلقون الأكاذيب".

وكانت تصريحات قد تمّ تداولها على لسان مها شقيقة عزت أبو عوف، تؤكّد فيها أنّ حالة الفنان النفسيّة ليست على ما يرام، وأنّه لا يزال يعاني من اكتئاب شديد منذ وفاة زوجته.