في عزاء عمر الشريف... حضور قليل وتساؤلات كثيرة

على الرغم من حرص نقابة المهن التمثيليّة على إصدار بيان صحافي حدّدت فيه موعد عزاء الفنان الكبير عمر الشريف، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء في وسط القاهرة في مسجد عمر مكرم، لم يحضر العزاء سوى عدد قليل من الفنانين، بعدما كانت التوقّعات تشير إلى أن العزاء سيكون تظاهرة فنية في حب هذا الفنان الذي لطالما رفع اسم الفن المصري في العالم كله.

فقداقتصر الحضور الفني على كريم عبد العزيز وأحمد حلمي ويحيى الفخراني ومحمد صبحي ومحمود ياسين وشهيرة ومحمد رمضان ولبنى عبد العزيز ومنال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب والهام شاهين ونجوى فؤاد وصفية العمري وحنان مطاوع وعمر سعد وغادة إبراهيم ونسرينا وإيمان وتلقى العزاء نقيب المهن السينمائية مسعد فودة.

وتساءل بعض الحضور عن السبب الذي يمنع فنانين مثل عادل أمام ويسرا وحسن يوسف وهم أصدقاء لعمر ولطالما تكلموا عن صداقتهم به، من حضور مراسم توديعه سواء جنازة أو دفن أو عزاء.