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لقاء الخميسي تعقيباً على قبلة هاني رمزي لها: ولا يهمني

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لقاء الخميسي تعقيباً على قبلة هاني رمزي لها: ولا يهمني لقاء الخميسي تعقيباً على قبلة هاني رمزي لها: ولا يهمني

الخميس 16-07-2015 18:03

أعربت الممثلة لقاء الخميسي عن استغرابها من الضجّة الكبيرة التي أثارتها قبلة الفنان هاني رمزي لها بوجود زوجها حارس مرمى كرة القدم محمد عبد المنصف، بعد الضرب الذي تعرّضت له في برنامج "هبوط إضراري".
وقالت لقاء الخميسي لـ"سيدتي نت" إنّ من هاجمها "شخص تافه وفاضي"، معتبرة أنها وهاني رمزي عشرة عمر وأنه صديق لها وبمثابة شقيقها، وأنّ لا داع للانتقادات وأنهت كلامها قائلة :"أنا أثق بنفسي وزوجي يثق بي ولا يهمني أي أمر آخر".
وكانت لقاء وزوجها قد تعرّضا لحملة هجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قبلة هاني رمزي لها، بعد انهيارها إثر المقلب الذي تعرّضت له.

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سيدتي