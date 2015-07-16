في_القمة - عبد الله السعيد ويوسف يحكيان لـ في الجول: عن ' انهيار فتحي في الجونة '

سألنا عبد الله السعيد نجم الأهلي، لقد واجهت الزمالك كثيرا.. فما هي أصعب قمة خضتها في حياتك؟

أجاب السعيد لـFilGoal.com"تلك التي لعبناها في الجونة. كانت صعبة للغاية".

وأوضح "لعب الفريق صائما. لم يكن اللاعب منا قادرا على التحرك بعد اللقاء بسبب الجهد المبذول في ملعب الجونة".

وأكمل "لو سألتني، ما هو الموقف الأهم الذي تتذكره من لقاء القمة سأجيب: اللعب في الجونة. ومراوغة جميلة في إبراهيم صلاح!".

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هنا يوليو 2013.. يقود الأهلي محمد يوسف، ويدير شؤون الزمالك حلمي طولان، وFilGoal.com يحكي عن واحدة من القمم القليلة التي كان فيها الصيام لاعبا مؤثرا في الملعب.

يحكي محمد يوسف لـFilGoal.com:

"سأحكي لكم أصعب موقف واجهني في حياتي كلاعب أو كمدرب في مباريات القمة أمام الزمالك".

"في تلك المباراة كان اللعب في الجونة. الأجواء صعبة. واللاعبون يرفضون تعليمات الجهاز الطبي".

"الجهاز الطبي وقتها في الأهلي ناشد اللاعبين بعدم اللعب مع الصيام، لأن في ذلك خطورة على صحتهم نظرا لدرجة الحرارة العالية جدا في الجونة".

"لم يحدث التزام بتلك التعليمات. فأصبحت القمة شاقة أكثر من المعتاد".

"ما جعل الأمور أصعب أن الزمالك سجل مبكرا في مرمانا عن طريق أحمد جعفر.. الفريق الأبيض بدأ اللقاء بسرعة وبحركة كبيرة".

"هنا يجب أن أشير لأمر هام. الزمالك يسجل مبكرا كثيرا في الأهلي، لكن من يفوز؟ لهذا لم نشعر بالقلق".

"مع الشوط الثاني خطفنا التعادل عن طريق أبو تريكة".

"لم تكن المباراة هي الأصعب في حياتي، لكن ما حدث بعدها".

"دخلت غرفة خلع الملابس، وجدت أحمد فتحي ملقى أرضا. الجميع حوله والوضع يبدو مرتبكا".

"فتحي مع الجهد الذي بذله في الملعب صائما وسط درجة حرارة مرتفعة انهار بدنيا تماما. غير قادر على التحدث، يكافح لالتقاط أنفاسه".

"ربما كان هذا الموقف هو الأصعب لي في حياتي أمام الزمالك".

"إيهاب علي طبيب الأهلي أسعفه حمدا لله، لكن لازالت تلك الصورة هي الأسوأ، حمدا لله من جديد".