«الإفتاء»: غدًا.. أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدًا الجمعة الموافق السابع عشر من شهر يوليو لعام 2015م هو أول أيام شهر شوال لعام 1436هـ.

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام 1436هـ بعد غروب شمس يوم الخميس التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام 1436هـ الموافق السادس عشر من شهر يوليو لعام 2015م بواسطة اللِّجان الشرعيةِ العلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية الشرعية ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1436هـ بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافَقَ ذلك الحسابَ الفلكي الذي بَيَّنَ أن القمر قد نزل تحت الأفق بعد غروب الشمس بمدد يُمكن معها رؤيته.