غضب عارم بين أهالى قرية سنهور بالبحيرة لانقطاع مياه الشرب 3 أيام متصلة

شهدت، قبل قليل، قرية سنهور، التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حالة من الغضب العارم بين الأهالى بعد انقطاع المياه عن القرية والقرى المجاورة 3 أيام متصلة، وأصبح المصدر الوحيد لمياه الشرب لدى الأهالى هو المياه المعدنية.

وأعرب الأهالى عن غضبهم الشديدة بسبب تقاعس المسئولين تجاه تلك الأزمة، خاصة أن القرية بها محطة مياه، فيما تقدم عدد كبير من الأهالى بشكاوى كثيرة للمسئولين دون استجابة، مهددين بالاعتصام أمام مكتب محافظ البحيرة، الدكتور محمد سلطان، لحين الاستجابة لمطالبهم، وهى الحصول على كوب مياه نظيف.

ومن جانبه قال المهندس محمود فوزى حماد أحد الأهالى إنه لا يعقل أن تكون القرية تبعد عن مدينة دمنهور عاصمة المحافظة بحوالى 6 كيلو مترات ويعيش بها حوالى 40 ألف نسمة ويعيشون بدون قطرة ماء منذ 3 أيام متصلة، وكأنهم يعيشون فى الصحراء، وطالب المهندس وليد أبو عاصى أحد أهالى القرية محافظ البحيرة بإقالة رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة لفشله الذريع فى حل أزمة انقطاع المياه المستمر بالقرية والقرى المجاورة التابعة لمجلس قرية فلاقة.