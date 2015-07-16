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وزير الداخلية يهنئ «محلب» بعيد الفطر المبارك

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وزير الداخلية يهنئ «محلب» بعيد الفطر المبارك وزير الداخلية يهنئ «محلب» بعيد الفطر المبارك

المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء

بعث وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار ببرقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء المهندس غبراهيم محلب؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء ببرقية التهنئة :” يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم بأخلص التهانى وأصدق الأمانى .. وإننا إذ نستقبل بالإجلال والتقدير هذه المناسبة المباركة بقلوب مطمئنة وعزيمة وإرادة تدفعنا إلى التفاني فى الآداء والإصرار على تحقيق أقصى درجات الأمن والإستقرار لمصرنا الغالية وشعبنا العظيم سائلين المولى العلي القدير أن يسدد خطاكم، وأن يعيده على سيادتكم بالخير واليمن والبركات .. وكل عام وسيادتكم بخير.”

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