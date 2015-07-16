وزير الداخلية يهنئ «الجيش المصري» العظيم بعيد الفطر المبارك

بعث وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار ببرقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء ببرقية التهنئة :” يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم والأخوة والأبناء قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الباسلة بأخلص التهانى وأصدق الأمانى ، سائلين المولى العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درعاً للوطن ولأمتنا العربية والإسلامية ، وإعلاء لقيم الحق والعدل، في ظل مسيرة البناء والتقدم التى تقودها القوات المسلحة لرفعة ونهضة مصرنا الغالية وكل عام وسيادتكم بخير.”