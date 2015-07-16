أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الداخلية يهنئ «الجيش المصري» العظيم بعيد الفطر المبارك

Google+ Print
وزير الداخلية يهنئ «الجيش المصري» العظيم بعيد الفطر المبارك وزير الداخلية يهنئ «الجيش المصري» العظيم بعيد الفطر المبارك

بعث وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار ببرقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء ببرقية التهنئة :” يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم والأخوة والأبناء قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الباسلة بأخلص التهانى وأصدق الأمانى ، سائلين المولى العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درعاً للوطن ولأمتنا العربية والإسلامية ، وإعلاء لقيم الحق والعدل، في ظل مسيرة البناء والتقدم التى تقودها القوات المسلحة لرفعة ونهضة مصرنا الغالية  وكل عام وسيادتكم بخير.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا