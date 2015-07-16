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جمعة: نعلم كل شيء عن الزمالك.. ولا يعيب الأهلي خسارة اللقب مرة كل 10 سنوات

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جمعة: نعلم كل شيء عن الزمالك.. ولا يعيب الأهلي خسارة اللقب مرة كل 10 سنوات جمعة: نعلم كل شيء عن الزمالك.. ولا يعيب الأهلي خسارة اللقب مرة كل 10 سنوات

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي للأهلي جاهزية فريقه التامة لمواجهة القمة أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل.

وقال جمعة للصحفيين:"نعلم كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك، المباراة لن تكون سهلة لأي من الفريقين كعادة لقاءات القمة حتى وإن اقترب الزمالك من اللقب. سنلعب للفوز، واللاعبون جاهزون للمباراة".

وأضاف "اقتراب الزمالك من الدوري لا يقلل من لاعبي الأهلي، فهم معتادون على التتويج. فعندما يخسروا اللقب مرة كل 10 سنوات فهذا أمر لا يعيبهم. الفريق قادر على استعادة اللقب الموسم القبل والفوز به عدة سنوات قادمة مثلما اعتاد دوما".

وأردف "لا أعتقد أن اللاعبين فقدوا الأمل في الفوز بالمباريات المتبقية مع ابتعاد اللقب، فالفوز في حد ذاته أشبه برسالة ثقة من اللاعبين إلى الجمهور".

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك على ملعب لم يتحدد حتى الآن يوم الثلاثاء المقبل بالدوري والأخير يحتاج فقط للتعادل من أجل التتويج رسميا باللقب.

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