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#في_القمة – عمرو جمال يجيب لـ في الجول: أصعب مدافع واجهه حتى الآن

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#في_القمة – عمرو جمال يجيب لـ في الجول: أصعب مدافع واجهه حتى الآن #في_القمة – عمرو جمال يجيب لـ في الجول: أصعب مدافع واجهه حتى الآن

من هو المدافع الذي جعل حياة عمرو جمال نجم الأهلي صعبة في أرض الملعب؟ هداف الشياطين الحمر يجيب لـFilGoal.com.

مع اقتراب موعد القمة، أراد FilGoal.com ألا تكون قصص وحكايات اللاعبين من الماضي فقط..

نجوم الأهلي والزمالك الحاليين شاركوا في لعبة FilGoal.com.

جمال شارك في لعبة FilGoal.com التي تعتمد على أسئلة خفيفة توجه لنجوم الكرة المصرية والعربية.

وكان السؤال.. من هو أصعب مدافع واجهته في مسيرتك حتى الآن يا عمرو؟

وأجاب اللاعب "ربما هو شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي. كان صعبا".

وتابع "أتحدث عن مدافع يضايقك بقوته وبتدخلاته الصعبة. رقابته لم تكن سهلة أبدا".

عمرو جمال واجه أحمد دويدار حين كان الأخير في اتحاد الشرطة، ولعب أمام علي جبر حين كان مع الاتحاد السكندري.

لعب مع منتخب في التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

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