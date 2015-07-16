لمريض السكر.. اصنع العصير بنفسك فى المنزل وتجنب المعلبات

قد يحتار مريض السكر فى نوعية المشروبات والعصائر التى يمكن أن يتناولها فى العيد دون أن يحدث ارتفاع فى مستوى السكر فى الدم يقدم أطباء السكر بعض النصائح والطرق البسيطة لصنع بعض العصائر فى المنزل دون تعب أو حدوث مضاعفات وخاصة فى ظل الحر واحتياج الجسم للسوائل فى هذه الفترة.

تقدم الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى رئيس الجمعية العربية لدراسة امراض السكر والميتابوليزم بعض المشروبات المفضلة لمريض السكر لتجنب الحر فى العيد، حيث يمكن تناول الكركديه بإضافة بدائل السكر أو الدوم ويمكن صنع العصير بضرب ثمرة أو ثمرتين فاكهة ووضعهم فى ماء وقليل من اللبن منزوع الدسم فى الخلاط ويتم تحليته ببدائل السكر.

وقالت يمكن وضع 7 ثمار فراولة ويتم تحليته ببدائل السكر مع وضع الماء وضربة بالخلاط لصنع عصير الفراولة بدون زيادة نسبة السكر فى الدم مشيرة إلى أن لبدائل السكر أنواع آمنة ومنها مستخلصة من نباتات طبيعية مثل السكر المستخلص من الذرة ومنها من قشرة القصب تسمى سكرالوز وأيضا نبات "ستيفيا" آمنة أيضا وحديثا أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" بعض الخطوط الاسترشادية لاستخدام بدائل السكر الصناعية مثل الاسبرتام مع عدم حدوث ضرر منها وذلك باستخدامها بكميات معتدلة وأيضا لا يتم وضعها على النار موضحة أنه يمكن وضع السكر الطبيعى على النار لصنع الحلويات وهى متوافرة فى الصيدليات والسوبر ماركت.

وتنصح الدكتورة إيناس شلتوت بضرورة صنع العصائر فى المنزل لأنه لا يوجد فى مصر عصائر بيور او دايت وتنبه مرضى السكر بعدم الانخداع خلف العبارات المكتوبة على علب العصائر، حيث إن هناك بعض العبارات الخادعة توضع على علب العصائر يكتب عليها غير مضاف إليها سكر للإيحاء بأنها عصائر دايت أو مسموحة لمرضى السكر فى حين أن هذه العصائر يتم تحليتها بكميات كبيرة من سكر الفاكهة وبالتالى تكون كمية السعرات الحرارية الموجودة فيها أعلى من العصائر العادية لذلك تنصح مريض السكر بصنع العصائر فى المنزل للتأكد من كمية السكريات والسعرات الحرارية الموجودة فيها.

وأكدت يبقى دائما نصيحة أن تناول الفاكهة الطازجة أفضل بكثير من تناولها كعصير ودائما الفاكهة افضل من العصير لأنها تحتوى على ألياف وهذه الألياف تساعد على تقليل الوزن والشعور بالامتلاء والشعور بالشبع وأيضا وجود الألياف داخل الفاكهة تقلل من امتصاص السكريات الموجودة فى الفاكهة.