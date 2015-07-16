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كشخة 29 رمضان من "سيدتي نت"

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كشخة 29 رمضان من "سيدتي نت" كشخة 29 رمضان من "سيدتي نت"

الخميس 16-07-2015 10:32

تختار لك مجلة "سيدتي" يوميًّا إطلالةً مناسبةً لشهر رمضان المبارك لتستوحي منها ما يناسبك في إطلالتك في الشهر الفضيل .

في آخر أيام شهر رمضان المبارك، أردنا أن يكون ختامه مسكاً، فوقع اختيارنا على إطلالة تراثية بالزيّ الإماراتي الرائع من عارضة الأزياء والإعلانية الإماراتية رفيعة الهاجسي .

اختارت رفيعة "لوك" تراثياً رائعاً باللون الأصفر، وزيّنته بالطريقة المتعارف عليها مع مجوهرات من الذهب الأصفر، وأكملت إطلالتها بحذاء ذهبيّ برّاق وحقيبة سهرة مطابقة له. شاهدي معنا إطلالة رفيعة الهاجسي بالزيّ الإماراتي الأنيق، وشاركينا برأيك!

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سيدتي