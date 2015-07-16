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حملة خريف وشتاء 2015-2016 من "سلفاتوري فيراغامو"

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حملة خريف وشتاء 2015-2016 من "سلفاتوري فيراغامو" حملة خريف وشتاء 2015-2016 من "سلفاتوري فيراغامو"

الخميس 16-07-2015 19:23

Massimiliano Giornetti يكشف عن حملة دار "سلفاتوري فيراغامو" Salvatore Ferragamo الإعلانية الجديدة لموسم خريف وشتاء 2015-2016 والتي قام بتصويرها كلاً من Mert Alas، وMarcus Piggot.
وفي هذه الحملة تظهر الصلة القوية بين الدار وبين هوليوود الممتدة على مدى سنوات طويلة، كما تعكس العصرية المترفة والحسّية، وتعيد تصوير نجوم السينما في السبعينيات وهم يستريحون في بيوت حالمة.
صوّرت الحملة بتقنيات سينمائية، مع برادي حمراء في الخلفية أعطت دفء وحميمية للأجواء، والبناء المعماري للفيلا عكس الطبيعة الإبداعية لدار "فيراغامو" Ferragamo، وقد اختير لهذه الحملة نخبة من عارضين وعارضات الأزياء من أمثال Vanessa Moody، Julia Bergshoeff، Wouter Peelen، وAndrew Cooper الذين جسدوا روع الدار الطليعية، وسلطوا الضوء على أسلوب Giornetti الراقي والغير متكلف، والذي يركز على الحرفة الإيطالية ويدمجها مع خيارات هوليوود اللانهائية.

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