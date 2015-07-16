شرطة دبي تدعو للتسجيل في خدمة أمن المساكن خلال إجازة العيد

دعت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي المواطنين والمقيمين للاشتراك في خدمة أمن المساكن عبر خدمتها الذكية على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية وعبر موقع شرطة دبي على شبكة الإنترنت العالمية.

وأكد المقدم راشد عبد الرحمن بن ظبوي الفلاسي مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن خدمة أمن المساكن هي خدمة أمنية وقائية مجانية لحماية منازل الجمهور أثناء قضائهم إجازة عيد الفطر داخل أو خارج الدولة أو سفرهم لأي أسباب أخرى.

كما أكد أن الخدمة ومنذ إطلاقها في عام/ 2001 /ساهمت في الحد من جرائم السرقات من المنازل مشيرا إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تقوم بتلقي طلبات الاشتراك بالخدمة على مدار الساعة عبر الخدمات الذكية وعن طريق الموقع الرسمي الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي أو من خلال مراكز خدمة العملاء بمراكز الشرطة وذلك بتعبئة استمارة "أمن المساكن".

وبين أنه باستطاعة صاحب المنزل الاشتراك في الخدمة من البلد الذي وصل إليه عبر شبكة الانترنت إذا كان قد نسي ذلك قبل سفره وفي حالة الاستفسار يمكنه الاتصال على هاتف مكتب فريق عمل الخدمة على الرقم /800243/ وذلك خلال ساعات العمل الرسمية أو الاتصال على أقرب مركز شرطة بمنطقة سكن طالب الخدمة وذلك على مدار الساعة.

وتقدم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي بأجمل آيات التهاني والتبريكات لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

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