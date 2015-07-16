ماذا قال شقيق الشهيد الكعبي بعد استشهاده؟

أكد شقيق الشهيد عبدالعزيز السرحان صالح الكعبي، الذي استشهد الخميس أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات التحالف العربي المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن استعداده وأشقائه لتقديم أرواحهم لتبقى دولة الإمارات آمنة ومستقرة، معربا عن فخره واعتزازه باستشهاد شقيقه فداء للوطن.

ونقل موقع 24 عن شقيق الشهيد صقر الكعبي قوله "عبدالعزيز هو الأخ الأصغر بين أشقائه الـ6 الذكور وكان أكثرنا حياة وحيوية، وقد تخرج من كلية زايد العسكرية الثانية، وكثيراً ما كان يتحدث عن رغبته في أن يكون ضمن القوات المسلحة الإماراتية وذهب راغباً بذلك حباً للوطن ودفاعاً عنه".

وأضاف صقر: "الشهيد من منطقة الفوعة بمدينة العين، لديه شقيقتان إناث و6 ذكور يبلغ من العمر 24 عاماً، كان آخر اتصال بيننا وبينه منذ يومين، سأل فيها عن حالنا واطمأن علينا وكذلك نحن سألنا عن احواله وكان سعيداً جداً كما هو دوماً الابتسامة لا تفارقه".

وأوضح : "في داخلنا بالتأكد حزن على فراق أخينا الغالي ولكن يشهد الله علينا نحن إخوانه الـ6 أننا جاهزون وقبل أن يصل جثمان شقيقنا إلى أرض الوطن أن نلحق به دفاعاً عن دولتنا وفداءً لها، ونقول لقادتنا عزاؤكم عزاؤنا ونحن جاهزون لتقديم المزيد ولن نكل، جهعلتومنا أعزاء بين الأمم وبنيتم بعزمكم دولة نباهي بها بين الأمم وواجبنا الذود عنها، حزننا كبير ووطننا أكبر، ونؤكد نحن جازون لتقديم المزيد".



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