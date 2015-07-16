وسم #شهيد_الامارات_عبدالعزيز_الكعبي يتصدر تويتر

منذ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم عن استشهاد عبد العزيز سرحان صالح الكعبي أحد ابنائها البواسل برتبة ملازم اول اثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن ودعمها، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي دعماً لأسرة الشهيد البطل عبد العزيز الكعبي وتصدر الوسم الخاص بالشهيد ترند الإمارات كأعلى الوسومات تفاعلاً #شهيد_الامارات_عبدالعزيز_الكعبي.

وأكد رواد تويتر أن فقدان دولة الإمارات لأحد شبابها المخلصين جاء ثمناً للدفاع عن قيم العدل التي دائما ما تتصدر اهتمامات دولتنا الغالية.

وكان الشهيد عبدالعزيز السرحان صالح الكعبي، قد استشهد اليوم الخميس أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات التحالف العربي المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن، وأكدت أسرته أن الصلاة على جثمانه الطاهر سيكون في مسجد الشيخ زايد بمنطقة هيلي في مدينة العين، مؤكدة أن لا معلومات محددة عن موعد وصول جثمان الشهيد لأرض الوطن، ولكن في حال وصل جثمانه اليوم فستكون الصلاة عليه غداً في منطقة هيلي".

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