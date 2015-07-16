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بالصور.. محطات في حياة #شهيد_الامارات_عبدالعزيز_الكعبي

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يحفل حساب الشهيد الإماراتي الملازم أول عبد العزيز الكعبي، على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، بالصور واللحظات التي توثّق جزءاً من حياته واهتماماته وآرائه.

وتبرز مشاركات الشهيد الإماراتي على إنستغرام رفعة أخلاقه وطيبة قلبه والتزامه الوطني، حيث يعلق في إحدى صور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالقول: "وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه".
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> وفي موضع آخر يكتب الشهيد الإماراتي الكعبي عن أهمية التسامح، قائلاً: "لا تترك أي شيء في قلبك ضد أحد، سامح، أغفر، وأحسن الظن".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أعلنت اليوم الخميس عن استشهاد عبد العزيز سرحان صالح الكعبي أحد أبنائها البواسل برتبة ملازم أول أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة للوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن ودعمها.


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